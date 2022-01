"Baby Shark" jõudis esimese Youtube'i videona 10 miljardi vaatamiseni 

Videoplatvormi enim vaadatud videoks tõusis „Baby Shark“ juba 2020. aasta novembris, mil seljatas Luis Fonsi ja Daddy Yankee „Despacito“. Kuid nüüd on tegu ainsa klipiga, mida on Youtube'is vaadatud kümme miljardit korda.

"Baby Sharki“ päritolu on hägune - võimalik, et tegu on lõkkelauluga, mille lastelaagri kasvatajad lõid inspireerituna Steven Spielbergi õudusfilmist „Lõuad“ (1975). Eri versioonides pistavad haid nahka kalu või tapavad inimesi, kes seejärel jõuavad paradiisi. Kuid Pinkfongi salvestis on saanud sensatsiooniliselt kuulsaks.