STIILIMUUTUS VÕI KELMIKAS EKSPERIMENT? Merylin Nau näitab uutmoodi väljanägemist 

Ehkki Instagrami postitatud pildilt võib aru saada, et tõenäoliselt kannab naine fotosessiooni tarbeks parukat ja pole oma tumedaid juukseid tegelikult heledaks pleegitada lasknud, annab foto siiski hea ettekujutuse, milline ta võiks heledapäisena välja näha.

Nau on varasemalt sotsiaalmeedias rääkinud, et oma kauni välimuse rõhutamiseks kulub tal aastas 10 030 eurot. Summa sisse lähevad igakuised kulutused nagu pediküür ja maniküür, kuid ka paar korda aastas kasutatavad teenused nagu kulmuhooldus, juuksur ja laserepilatsioon. Meigile ja nahahooldustoodetele kulutab naine keskmiselt 100 eurot, riietele lausa 400 eurot kuus. „Järgmine kord, kui kutsud deidile ja tahad arve pooleks teha, siis arvesta, et tulen karvaste jalgade, räsus juuste ja näritud küüntega,“ põrutas Merylin meestele.