"Seksi ja linna" näitleja ihuhäda kirjutati uude sarja sisse 

David Eigenberg ja Cynthia Nixon seriaalis „And Just Like That“.

Mitmed „Seksi ja linna“ fännid pole rahul, et uues järjesarjas „And Just Like That“ on Miranda abikaasa Steve poolkurt - milleks küll tegelaskuju naeruvääristada?! Kuid selgub, et sellise pöörde tingis Steve'i osatäitja enese kuulmispuue.