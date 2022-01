ÕL VIDEO | Teele Viira: kui oled vanematega rahu teinud, paraneb ka su enda paarisuhe 

„Juba enne, kui tütar minu sisse kasvama tuli, tundsin, et on vaja tegelda ema-teemaga. Olen emaga küll väga hästi läbi saanud, aga arvan, et enamik naisi saab sellega samastuda, et emadega võib olla ka hõõrumist,“ tunnistab mõnda aega pildilt kadunud olnud lauljatar Teele Viira. Lauljatar ta otsustas rasedana minna õppima üht salapärast teraapiat - konstellatsiooni.