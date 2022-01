Prints Harry võib kuulsa näitlejanna tõttu Oscari-gala vahele jätta 

Ajakirja OK! allika teatel kutsutakse Californias elavat Sussexi hertsogit ja hertsoginnat kõigile tähtsamatele üritustele - glamuurne paar oleks iga galaõhtu trump ja ülemaailmne kõneaine. Kindlasti on Harry ja Meghan saanud kutse ka märtsi lõpus toimuvale Oscarite tseremooniale. Ent OK! andmeil on printsi minek kahtluse all, sest tal oleks võimalus kokku põrgata talle ebasümpaatse näitlejannaga.