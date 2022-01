Kylie Jenner püstitas Instagrami rekordi 

Muusik Travis Scottiga teist last ootav Kylie kukutas troonilt poptäht Ariana Grande ja tõusis Instagramis kõige enam jälgitud naiskuulsuseks. Üldarvestuses juhib jalgpallilegend Cristiano Ronaldo, kel on sotsiaalmeediaplatvormil 389 miljonit jälgijat.

Uudist vahendav Femalefirst märgib, et Kardashiani klanni kuuluv Jenner tõusis naiste arvestuses esikohale vaatamata sellele, et ta on viimastel kuudel Instagramis üsna madalat profiili hoidnud. Meigitööstur katkestas postituste tegemise, kui kümme inimest suri tema partneri Travis Scotti kontserdil saadud vigastustesse.