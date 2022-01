Leht: Charles ja William nõudsid, et Andrew kuninglikust perest välja heidetaks 

61aastast Andrew'd ähvardab USAs kohtuasi seoses süüdistusega 17aastase neiu seksuaalses kuritarvitamises 20 aastat tagasi. Printsi advokaadid üritasid küll kohtuskäiku ennetada, kuid kohtunik otsustas Virginia Giuffre'i kaebuse menetlusse võtta. Käisid jutud, et Tema Majesteet Elizabeth II (95) võib oma lemmikpojast distantseerumiseks temalt tiitlid võtta - ning neljapäeval nii sündiski. Õukond teatas lühikeses avalduses, et Yorki hertsog on tagastanud kuninganna heakskiidul oma sõjaväelised tiitlid ja patroonirollid kuningannale ega osale edaspidigi kuningakoja kohustuste täitmisel. „Ta kaitseb end selles kohtuasjas tavakodanikuna.“