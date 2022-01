Äsja abikaasast lahku läinud Mihkel Raud: muidugi tahaksin lapsi rohkem näha, aga selline praegu olukord on

Mihkel annab endale aru, et suure vahemaa tõttu võib lastega tekkida ka mõningane lahku kasvamine. „Muidugi tahaksin neid rohkem näha kui praegu. Aga fakt on see, et elan oma lastest umbes 6000-7000 kilomeetri kaugusel. Ma ei näe neid iga päev füüsiliselt, vaid video teel. Loomulikult tahaksin neid rohkem näha, aga selline on praegu olukord.“