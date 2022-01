ELUST AMEERIKAS | Muusik Raahel Irdoja: Eestis elades olin üsna kinnine, täna võin poemüüjaga kakskümmend minutit juttu rääkida või kurta elu 

Raahel on sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Lapsepõlvele mõeldes meenuvad talle vaid ilusad mälestused ning kõige eredamalt on meeles suved suvekodus Leppneemes. Raahel manabki silme ette pildi merest. „Meie suvekodu asus mere ääres, pisikese rannakesega, millest teadsid vaid sealsed elanikud. See on üks minu lemmikkohti maamunal, hästi tugevad emotsioonid kaasnevad selle paigaga. Kui tundsin end kurvana, läksin alati randa jalutuskäigule, valisin mõne mõnusa kivi, kuhu maha istuda ja vaatasin, kuidas lained randa loksusid, kuulasin merekohinat ja mõtisklesin elu üle,“ kirjeldab ta ja lisab, et tunneb sellest siiani tohutult puudust.