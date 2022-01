KAKS AASTAT KOHTUS KÄIMIST EKSNAISEGA! Mihkel Tiks sai lõpuks tagasi talle kuuluva isatalu: tähtis on see, et sain üle viieteistkümne aasta jõuluks koju  

Mihkel Tiksi (68) vaidlus endise elukaaslasega käis läbi lausa kolm kohtuastet. Viimases astmes ehk riigikohtus otsustati, et Mihkli endise kaasa edasikaebust ei võeta enam menetlusse, mis tähendas Mihklile lõplikku võitu. „Tähtis on see, et sain üle viieteistkümne aasta jõuluks koju! Isegi kuuse tõime oma metsast nagu vanasti,“ lausub ta.