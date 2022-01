Aasta muusikuks valiti Jüri Reinvere 

Eesti rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks 2021 helilooja Jüri Reinvere. Saksamaal elavale Reinverele oli 2021 erakordselt viljakas loominguaasta. Tema mitu sümfoonilist teost sai esiettekande nimekatelt Saksa orkestritelt ning 10. novembril oli Eesti publik stuudiokontserdi „Klassikaraadio – 25“ vahendusel tunnistajaks teose „Kaks Klara käevõru“ maailmaesiettekandele.

Reinvere on ka viljakas esseist ja raadiosaadete autor. Esimesed saated tegi ta Klassikaraadios juba tudengipõlves. Reinvere esseistika peateema on kultuuri ja ühiskonna suhted, vaim ja võim. Samadel teemadel tegi ta Klassikaraadiole 2019. aastal saatesarja „Kord, akord, ja vaikus“.

Aasta muusiku tiitel antakse Reinverele üle stuudiokontserdil 29. jaanuaril kell 16. Kontserti vahendavad Klassikaraadio, Raadio 4 ja ERRi kultuuriportaal.

ERR on aasta muusiku tiitlit andnud välja juba 1982. aastast. Sellega tunnustatakse väljapaistvat muusikut ja tema koostööd rahvusringhäälinguga.