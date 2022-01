Prints Andrew astub alaealisega seksimises süüdistatuna kohtu ette 

Virginia Giuffre nime kandev ameeriklanna kaebas printsi kohtusse, väites, et too kuritarvitas teda 2001. aastal seksuaalselt. 1983. aastal sündinud Giuffre, kes toona kandis veel Virginia Robertsi nime, kuulus enda sõnul miljardär Jeffrey Epsteini alaealiste seksiorjade haaremisse. Epstein sundinud tüdrukut rahuldama oma mõjukaid sõpru, sealhulgas Yorki hertsogit prints Andrew'd. Prints ise on Giuffre'i süüdistusi kategooriliselt eitanud.