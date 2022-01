Peopesad punaseks roninud näitleja Doris Tislar: „Ronimine on valus, aga mõnus!“ 

Näitlejad Doris Tislar ja Joosep Uus ei käinud koos lavastaja Taavi Tõnissoniga ronimas lihtsalt lõbu pärast. Ikka töö tõttu. Lavastuses „Röövlitütar Ronja“ tuleb neil kahel, Dorisel ja Joosepil, päris ohtralt ronida. Esimene neist mängib Ronjat ja teine Birki. „Eriti just Ronjal ja Birkil on palju stseene, kus nad on kahekesi metsas ja seal metsas turnimine on päris füüsiline,“ möönab Taavi. „Joosep on ronimisega kogu aeg tegelnud, see on üks tema treeninguviisidest, Doris ütles, et ta pole väga ammu ronimas käinud, aga hea meelega tuleb. Mõlemad olid kohe nõus. Tõsi on see, ega meil püstloodis seina, mida mööda kümne meetri kõrgusele ronitakse, lavale ei tule, aga ronimine ja liikumine on meie lavaruumis teema. See saab olema küll väga keeruline teema.“