Hurraa! Mängufilm „Apteeker Melchior“ jõuab lõpuks kinodesse 

Apteeker Melchiori produtsendi Esko Ripsi sõnul on mängufilmi tootjad esilinastust kaks korda edasi lükanud, kuna filmi pole praegu kehtivate koroonapiirangute tõttu võimalik kõikidele sihtrühmadele näidata. „Apteeker Melchior“ on viimaste aastate suurim Eestis toodetud filmiprojekt. „See on suure kinoekraani jaoks tehtud film, mis on toodetud kõikide Eesti inimeste jaoks. Kuna hetkel kehtivate viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud piirangute tõttu pole kõigil inimestel võimalik kinos käia, siis oleme sunnitud filmi edasi lükkama ja loodame, et aprillis saavad kinno minna kõik, kes seda soovivad,“ selgitab produtsent.