PIHTIMUS: Kuldgloobuse võitja Will Smith kaalus ema vastu vägivaldse isa tapmist

Äsja draamafilmi kategoorias parima meespeaosatäitja Kuldgloobuse võitnud Will Smith (53) paljastas aasta lõpus ilmunud memuaarides „Will“, et tema lapsepõlve tumestas isa vägivaldsus. Täiskasvanuna hoolitses Will küll vähihaige isa eest, kuid kaalus tõsiselt tema tapmist. Avameelsuse eest ülistatud teos sisaldab teisigi valusaid episoode.