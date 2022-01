Virelev ERR sai üüratu elektriarve, programmi ähvardavad valusad kärped 

Delfiga rääkinud ERRi juhtide sõnul on veel vara konkreetselt öelda, milliseid saateid ja toimetusi võivad kärpekäärid järgmiseks tabada, ent juhul kui lisarahastust lähiajal ei leita, võivad need ähvardada ringhäälingu programmi tervikuna.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose ütles, et olukord on keeruline, sest saadete tootmiseks ettenähtud baasrahastus on aastaid püsinud samal tasemel, samas kui kulud on kasvanud hüppeliselt.