PALJU ÕNNE! Heiki ja Egle Eller-Nabi said kolmanda lapse: meie peres on nüüd viis liiget

Egle tunnistab postituse kirjelduses, et eelmine aasta oli tema jaoks olnud pöördeline ja täis väljakutseid. „Seetõttu olen viimased kuud võtnud teadlikult aega iseendale, et mõtteid koguda ja muutustega harjuda,“ sõnab ta.

Samuti rääkis Egle, et kolmas rasedus on olnud tema jaoks teistest erinev ja see on põhjus, miks ta eelmisel aastal veidi vähem aktiivne oli.