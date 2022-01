Täitus kauaaegne unistus saada saatejuhiks! Juutuuber Sidni Tomson: olin isegi kade, et ise saates ei osalenud 

Sidni Tomsonile oli telemaailm tuttav juba varem, kuna ta osales möödunud aastal kaalulangetamissaates „Kallid kalorid“. „Telefon helises ja helistajaks oli sama inimene, kes „Kalleid kaloreid“ produtseeris,“ meenutab Sidni, kuidas ta sai pakkumise saatejuhiks hakata. „Kartsin, et ta helistab mulle, sest äkki olen mingi jama kokku keeranud oma kaloritesaate reaktsioonivideotega,“ muigab sisulooja, et kartis esmalt, et on oma Youtube’is üle piiri läinud.