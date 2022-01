Presidendi vastuvõtt jääb koroonaohu tõttu ära. Ka pidulikule kontserdile pealtvaatajaid ei lubata  

„Ühiskonda on hoiatatud koroonaviiruse hiidlaine saabumise eest, mille kohta näeme kasvava nakkuse levikust märke juba praegu. Loodetavasti jääb see viimaseks korraks, mil sarnaselt teistele riikidele peame viirusekriisi tõttu Eesti riigi sünnipäeva õhtut tähistama koduseinte vahel koos lähedastega,“ lisab Treufeldt.

Sel aastal jõuavad iseseisvuspäeva, 24. veebruari õhtul Eesti inimesteni traditsioonilised riigipea kõne ja kontsertetendus, mida Eesti Rahvusringhääling vahendab kodudesse Estonia teatrimajast. Eesti Televisiooni tähelepanu on eriprogrammina tublidel inimestel, kes on andnud oma panuse, et Eesti elu paremaks muuta.

Vabariigi aastapäeva eel tunnustatakse riiklike teenetemärkidega neid tublisid inimesi, kes on oma töö ja pühendumusega aidanud muuta Eesti elu paremaks ning ka Eesti sõpru, kes on andnud panuse koostöö edendamisse.

„Eesti sünnipäeval jõuab traditsiooniliselt inimesteni teleülekande vahendusel meie parimate loominguliste jõudude poolt just selleks õhtuks loodud kontsertetendus. Sel korral on lavastuse keskseks teljeks inimene oma igapäevaste ja igavikuliste küsimustega. Küsimuste esitamine on meie elu lahutamatu osa, mis viib edasi näiteks nii teaduses kui ka aitab mõtestada maailma meie ümber ning iseend selles. Ja viimasel ajal näib küsimusi aina juurde tulevat. Kindlasti on lavastuses palju nii äratundmisrõõmu kui ka uut mõtteainet, seda saatmas suurepärane eesti muusika,“ selgitas presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur kontsertetenduse ideed.