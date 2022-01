TAIS LÕKSUS! Hotelli karantiini pistetud eestlannasid kardetakse kui tuld: toateenindajad jätsid meie kandiku ukse taha ja jooksid siis elu eest peitu 

„Näeme iga päev ainult hotellitöötajaid ja alguses nad kartsid – jätsid meie kandiku ukse taha ja jooksid elu eest kuskile nurga taha peitu. Siis kuuled tasast häält „Are you okay (kas kõik on korras – toim)?“ Nüüd on nad iga päevaga julgemaks muutunud – mõni ronib juba tuppa sisse,“ räägivad Tais koroonasse haigestunud ning karantiini jäänud sõbrannad Susann Kõomägi ja Karin Terasmaa.