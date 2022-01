Sedasama oli ta juba Mardi eelmise lapse ristsetel küsinud, kui see pojale Ludvig Magnus nimeks pani. Ja seda oli ta küsinud ka siis, kui ta enda lapsele Mardi-onu soovitusel Anna Kristina nimeks pandi. Kuid see viimane oli talle vähemalt talutav – Ann oli ta ise ja Tiinad olid olnud nii Jüri vanaema kui ka merel noorena hukka saanud ainuke õde.

Kui Ann enne tagasisõitu Kõrtsi-Mari samade küsimustega tüütama asus, vastas see ainult:

„Neh, kesse ige joudab kogu nime üöllä, küll sie varsi on samate Mari nindagu minäkki. Nää, Mardi kaikse vanemb laps on Eliisabett, vade itse samate ütleväd sen Liisu olema. Emme ole millaski kuuld, et kennegi tütrikkü ristinimega kutsus.“