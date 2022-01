IGOR MANGI AASTAHOROSKOOP | Mida toob 2022 Kaljukitsele?  

Tähetark Igor Mang avaldab, et juba mitu aastat on Kaljukitse (22. detsember – 19.jaanuar) taevakaart näidanud üpris soodsaid seise. Nad on teinud tööasjades suuri pingutusi ja valmistunud paremat positsiooni saama. Nüüd näivad püüdlused teoks saavat.