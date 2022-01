Ruslan Trochynskyi haigestus kogu perega koroonasse: keeruline on neil, kes peavad haigena olema täiesti üksi!

Ansambli Svjata Vatra solist ja muusikaõpetaja ametit pidav Ruslan Trochynskyi nakatus terve perega koroonaviirusesse. „Meil on väga vedanud, sest saame olla perega koos ja üksteisega rääkida. Aga inimene, kes on üksi kodus haigust põdemas – temal on raske!“