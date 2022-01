Selgus "Kullakeste" tähe Betty White'i surma põhjus 

Näitlejanna surmast teatas Associated Pressile tema kauane agent ja sõber Jeff Witjas. Nüüdseks on White'i maised jäänused kremeeritud ning urn üle antud Glenn Kaplani nimelisele mehele, kelle ülesandeks oli kanda hoolt, et Betty elulõppu puudutavad soovid täidetud saaksid.