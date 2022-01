Robert Sarv plaanib rajada Hispaaniasse eestlaste kogukonna: seal on üliodav kinnisvara, parima teadmise järgi loodud infrastruktuur, null riigiaparaati ja bürokraatiat 

Advokaat Sarv otsib Lõuna-Hispaaniasse või Kanaari saartele tiheasustusest eemal maad, kus oleks vähemalt kaks hektarit maad. Sarve eesmärgiks oleks üles ehitada väikelinn, mis näiteks võitleb juba praegu väheneva elanike arvuga. „Selline mõnus koht, kus elektriarved ei tee tuju mõruks, linnapildis on rohelust rohkem kui betooni, ja kõikjale saab jala või rattaga (st auto on alternatiiv), kus inimesed on võrdsed,“ avaldab Sarv Facebooki grupis „Eestlased Hispaanias“.