Kuldgloobustel võidutsesid „West Side Story“ ja „Koera vägi“  

USA telekanal NBC loobus tänavuse Kuldgloobuste tseremoonia edastamisest mitmete skandaalide ilmsiks tulles – paljastus näiteks, et auhindu jagava salapärase organisatsiooni Hollywoodi välisajakirjanike ühenduse 87 liikme seas pole ainsatki tumedanahalist. Lisaks on ühingu rahaasjad hämarad. Paljud Hollywoodi staarid kuulutasid, et boikotivad Kuldgloobuste jagamist, ehkki ühendus kuulutas, et värbab mitmekesisuse suurendamiseks veel 21 liiget. Tom Cruise sai hakkama veelgi jõulisema seisukohavõtuga, tagastades kolm auhinda. The Guardiani teatel korraldasid USA juhtivad avalike suhete firmad välisajakirjanike ühendusele boikoti ning filmindusajakirjad keeldusid Kuldgloobuste jagamist reklaamimast.