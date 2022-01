Alika Milova õde Valeria: Ta on on minu jaoks nagu tütar. Ma armastan teda väga! 

Narvast pärit, viimased 12 aastat maailma eri paigus elanud ja nüüdseks ringiga kodumaale tagasi jõudnud Valeria alustas tantsimisega kaheksa-aastaselt. Ehkki tal on enda sõnul vaid väga üksikuid lapsepõlvemälestusi, mäletab ta ometi kristallselgelt saatuslikku hetke, kui tantsuleek temas lõkkele lõi: „Mäletan väga hästi, kuidas sattusin pealtvaatajana võistlustantsu turniirile. Ütlesin kohe enda kõrval olnud vanaemale, et tahan kindlasti tantsimisega tegelema hakata,“ räägib ta. Nõnda alustaski Valeria treener Juri Kuvaitsevi käe all oma tantsuteekonda. See on olnud tõepoolest imetabane: koos abikaasa Vitali Kozminiga on ta tantsinud Ameerika kruiisilaevadel, osalenud saate „Tantsud tähtedega“ Türgi ja Iirimaa versioonis ning tantsinud tuntud võistlustantsusõus „Burn the Floor“. Nad on tegutsenud koreograafidena Londonis ning muu hulgas lavastanud tantsunumbreid Iiri filmidele. Tantsijapaar on võidutsenud on ka arvukatel ülemaailmsetel ja Euroopa võistlustel.