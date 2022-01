AVAMEELSELT KRISTLUSEST | Sisulooja Hele-Liis Tamm: olen loomult pigem egoistlik. Ilma Jumalata mõtleksin, et milleks teisi aidata – las saavad ise hakkama!

25aastane Hele-Liis Tamm on nagu Hunt Kriimsilm, täites igapäevaselt mitmeid rolle – ta on sisulooja, abikaasa, tütar, õde, tädi, ettevõtja ja kristlane. Tamm on tegutsenud juba üle viie aasta mõjuisikuna sotsiaalmeedias, jagades oma igapäevaelu siiralt ja vahetult. Samuti mängib tema elus väga suurt rolli usk Jumalasse.