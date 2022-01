FOTOD | MIDA PÜSSI? Õnnelikku pereelu elav Vändra Aveli on kuumem kui iial varem!

Foto: Arno Saar

Aveli Abel, kes on peamiselt tuntud Vändra Avelina, pole viimastel aastatel avalikkuse ees kuigi palju figureerinud. Ometi reedab naise sotsiaalmeedia, et Aveli elab õnnelikku pereelu ning on kaunim ja säravam kui eales varem.