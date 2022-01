Oma kõhutuult müünud reality-beib viidi infarktikahtlusega haiglasse 

Connecticuti osariiigist pärit ameeriklanna sai reality-sarjaga üle maailma kuulsaks ning asutas hiljem isikliku Youtube'i kanali, kirjutas raamatuid ning rajas erootikasaidi Unfiltrd, kirjutab New York Post. Seejärel lõi Stephanie laineid oma peeruäriga. Ta oli veendunud, et purki villitud kõhutuule müümine on lõbus reklaamitrikk, mis toob talle palju tähelepanu - ja nii ka sündis.