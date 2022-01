SUUNAMUDIJA SOOMES | Eesti on kahjuks minu silmis suuremas osas matside maa! 

Aasta 2022 on alanud heldelt, just selles osas, et mul on kodu, töö ja tugev tugivõrgustik Helsingis. Tunnen ennast iga päevaga aina rohkem osana Soome ühiskonnast ja olen väga tänulik, et elu tõukas mind olukorda, kus julgesin selle muutuse teha - minna ära ja rajada teisel pool lahte just selline reaalsus, mis mulle päriselt meeldib ja sobib.