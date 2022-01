14 AASTAT KOOSELU! Blogijapaar Marimell: kuna jagame palju ja tihti, jääbki tunne, et oleme justkui rahva omad 

Foto: ANETE TOMING

„Kui aus olla, tuli teise lapse plaan Tais, et miks mitte,“ meenutab blogijapaar Marimelll. Nad tundsid sel hetkel, et on paremas seisus, kui esimest last Hedonit oodates. Küll aga otsustasid tuntud pereblogijad oma teist põnni võimalikult kaua avalikkuse eest eemal hoida. Miks?