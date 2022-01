VIDEOINTERVJUU | Kethi Uibomägi: ma ei tea, miks satun suhetesse, mis ei püsi... 

„Kui armastada, siis ikka täiega! Seda ma ka enda meelest tegin. See oli hästi kõrge lennuga suhe,“ räägib oma lõppenud suhtest maag Anzoriga saatejuht ja lauljatar Kethi Uibomägi. „Keegi ütles mulle, et kõik suhted ei olegi loodud jääma, osa on vaid õppetundideks. Naersin, et miks minul ainult need õppetundide suhted tulevad, millal tulevad need, mis jäävad…“

„Muidugi on neid, kes soovivad sulle head, aga on ka neid, kes ei soovi, eriti kui sa oled naisterahvas ja avaliku elu tegelane,“ on Kethi omal nahal kogenud. Kuidas tulla toime valusa lahkumineku ja avaliku kahjurõõmuga? Otsesaate pinge ja eetriapsakatega? Ja muidugi meestega, kes Kethi sõnul ei tahagi endale liiga head naist?

Vaata videot!