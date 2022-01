ESTER MÄGI 100: Saatuse tahtel oma unistusest loobuma pidanud neiust sai Eesti mõjukaim naishelilooja 

Aastal 1957 kirjutasid ajalehed, et Ester Mägi staaž heliloojana on alles üsna lühike. Ometi oli ta pärast konservatooriumi lõpetamist jõudnud kuue aastaga kirjutada nii mõnegi tähelepanu äratanud teose. Tema loomingu veimevakka kuulusid juba klaverisonaat, klaverikontsert, kantaat „Kalevipoja teekond Soome“, ballaadid viiulile ja klaverile. „Ester Mägi muusika sisuks on enamasti lüürilised elamused ja mõttemõlgutused. Kõikjal võime märgata tugevalt rahvuslikku kallakut, sealjuures peent ja omapärast harmooniat,“ iseloomustati tema loomingut.