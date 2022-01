Ott Sepp: ma ei armasta väga oma elu jagada 

„Ütleme, et minu elu on nagu lennuk. Mina juhin seda, saan sellega enam-vähem hakkama, aga siis on mul vaja maanduda. Selleks, et maanduda, pean kuulama, mis öeldakse lennujuhtimiskeskuses, aga seal on mingisugused hunnik tüüpe, kes on kõik natuke purjus ja ajavad täiesti eri juttu,“ kirjeldas näitleja Ott Sepp praegust olukorda Eestis.