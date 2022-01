Filipiinidel suri politsei poolt tagaotsitav Bemmi-Kristjan 

Pärast arvukaid Kroonikale vihjeid ja järelhüüdeid Facebookis kinnitavad paljud anonüümseks jääda soovivad allikad, et mitmete vägitegudega kuulsaks saanud 35aastane Kristjan Kattai on meie hulgast lahkunud. Kattai surma tõestuseks on Kroonika käsutuses ka pildi- ja videomaterjal sündmuskohast.