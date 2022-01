HÜVA NÕU | Kuidas julgeda olla täielikult sina ise ja elada oma südame järgi ning kas siis on tõesti kõik võimalik? 

Terapeut Merliis Sulg sõnab, et unistamine on väga oluline osa meie inimolemusest, sest see annab meile suuna, kuhu soovime liikuda, motivatsiooni tegutsemiseks ja laiendab piire. Kui me ei unista ehk loo reaalsust, mida veel ei eksisteeri, siis ei saa ka need unistused täituda, sest vaid kõik see, mida me oleme valmis välja mõtlema ja millest unistame, saab realiseeruda meie elus.