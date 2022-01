GALERII | Vaata, kes tulid Oskar Lutsu 135. sünnipäeva puhul Palamusele talisuplema ja mängufilmi „Soo“ esilinastusele! 

Filmiprodutsendi Tanel Tatteri sõnul on „Soo“ üks Oskar Lutsu põnevamaid teoseid, mida laiem publik veel ei tunne. „Kui kaks aastat tagasi esilinastus Oskar Lutsu „Talve“, siis tõi see Eesti kinodesse 150 000 vaatajat ja filmist sai üks vaadatumaid Eesti filme läbi aegade. Saime sellest indu ja julgustust tutvustada Eesti rahvale kinolina kaudu ka seda osa Oskar Lutsu loomingust, mida veel nii laialt ei tunta.“ Tatteri hinnangul on „Soo“ jutustus eriline oma värvikate karakterite ja ajaloolise raamistiku tõttu ning lugu andis võimaluse tuua kinolinale Eesti maalilised soomaastikud. „Eelkõige on „Soo“ aga üldinimlik armastuslugu, mis puudutab ühtmoodi nii eestlase kui ka välismaise publiku hinge,“ lausus Tatter.