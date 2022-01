„Oskar Luts oli korralik inimene, kes läks kõrtsi ja kõrtsist koju.“ 

Kirjanik Oskar Lutsu 50. sünnipäeva tähistamine. Foto: Filmiarhiiv

„See on üks kummaline asi – eesti kirjanike seas on joodikuid küll, aga alatasa räägitakse alkoholiga seoses just Lutsust, kes vähemalt kirjutas kaine peaga,“ mõtiskleb kirjandusuurija Tiit Hennoste.