HÜVA NÕU | Jäta oma treenitud koer ehk meel istuma ja jälgi teda kõrvaltvaatajana 

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik selgitab, et meditatsioon on meele puhastumine - see on ühenduse saamine iseendaga. Teekond sissepoole, mille tulemusena õpime oma emotsioone juhtima ning tuleme teistega suheldes paremini toime. Oskame olla neutraalsed ning ei tunne vajadust pidevalt oma õigust otsida.

Distantseerume meelest

Võime jätta oma treenitud koera ehk meele istuma ja jälgida teda kõrvaltvaatajana. See on alguses küll keerulisem, kuid järjepidev harjutamine ja püsivus jääda sihikindlaks, hakkab meel pikapeale maha rahunema.