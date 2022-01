PAJUVÄRAVA PERENAINE HEIDI HANSO: ei tea küll kuidas, ent praegu on meie talupidamise elektriarved väiksemad kui möödunud talvel 

„Üldiselt katsun olla väga kokkuhoidlik. Just hiljuti vaatasin oma paketi üle – mul on vanast ajast veel fikseeritud pakett, mis nüüd jäi põhimõtteliselt jälle samaks. Tegelikult on kummaline, et eelmisel talvel olid minu elektriarved julgelt poole suuremad. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Lasin küll vahetada kogu majja tuleva kaabelduse, seega järsku oli eelnevalt siis lihtsalt elektrikadu,“ mõtiskleb Hanso.