„Varsti pole ma üldse muud kui paljas nimi...“ 

Too habras tüdruk, vastne lavakunstikooli lõpetanu, oli just Eesti Draamateatrisse tööle asunud, kui sai Ramilda rolli. Verinoor Harry Kõrvits kehastas Indrekut. Nende kahe vahel süttinud haprapoolne armastuslugu mõjub filmilinal kui poees. „Maria oli väga sõbralik,“ meenutab Kõrvits, toonane peda näitejuhtimise tudeng. „Ta nägi, et olen suures hädas, ja aitas mind. Meil koostöö väga sujus, sest ta oli väga soe ja hea huumoriga. Meil ei olnud mingisugust tunnet, et tema on kõrgemal kui mina. Mikk Mikiver oli meile ka veel toeks – meil oli äärmiselt sõbralik tööõhkkond.“