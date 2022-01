Grammyde jagamine lükati määramata ajaks edasi 

Maailma tähtsamateks muusikaauhindadeks peetavaid Grammysid pidi jagatama 31. jaanuaril Los Angeleses täissaali ees. Tseremoonia on traditsiooniliselt toimunud Staples Centeris, mis nüüdsel ajal kannab nime Crypto.com Arena. Tänavust Grammy-rallit juhib koguni üksteist nominatsiooni pälvinud džässpianist Jon Batiste, kuid auhinnagala pidi ajalugu tegema ka Rootsi nelik ABBA, kes kandideerib oma comeback-plaadiga karjääri esimesele Grammyle. Eesti filharmoonia kammerkoori ja Kaspars Putniņši plaat „Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons“ võistleb parima kooriesituse kategoorias.