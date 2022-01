AEG ELUGA EDASI LIIKUDA: Kanye West vehib agaralt kohtingutel käia 

Lisaks on Ye'd nähtud pidutsemas sotsiaalmeediakuulsuse Yasmine Lopez'iga. Ehkki väidetavalt polnud ka kõnealusel juhul tegu romantilise kohtinguga, vaid lihtsalt ühiselt veedetud peoga, on selge, et mees on taas elu nautimas. Allikadki kinnitavad, et Ye tunneb end üle pika aja taas õnnelikumana.