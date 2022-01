HÜVA NÕU | Andsid lubaduse end uuel aastal paremasse vormi treenida? Kaido Leesmann teab, kuidas seda kõige valutumalt teha 

Jõutõstja ja Eesti Raskejõustiku Akadeemia treener Kaido Leesmann tõdeb, et uusaastalubadused pole sugugi halvad. Kui annad aasta alguses lubaduse end paremasse vormi viia, on see vajalik esimene samm, et saavutada oma eesmärke. Halb on see, kui eesmärkide saavutamist edasi lükatakse. Siit tulevad Leesmanni sõnul kõige sagedasemad vead, millega treeningute alustamisel eksitakse.