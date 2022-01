KRIMINAALIST TUHANDETE NOORTE EESKUJUKS TIKTOKIS | „Võsareporteri“ Mart Aomets: nüüd olen see vend, kes annab seksinõu

„Ma olen see vend, kes annab seksi- ja ainetealast nõu. Mind on kutsutud endale külla. Paar korda on tahetud ka enda nõustajaks või mentoriks,“ räägib 11 000 noort jälgijat oma TikToki konto külge naelutanud Mart Aomets, kellel on selja taga sünge minevik nii vanglatrellide taga kui ka hullumajas. Ka ei saa üle ega ümber tema teleesinemisest legendaarses „Võsareporteris“. Kuidas on tema elu pikkade aastate jooksul muutunud?