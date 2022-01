Helen Kõpp: uuest rasedusest kuuldes tekkis mul hirm – esimest last ilmale tuues ei kuulanud personal mu muret ja irvitas, et sünnitamine ongi raske

Seitsmendat kuud raseda blogija Helen Kõpu perre on märtsis oodata teist last. Kuigi maimuke oli rohkem kui oodatud, tabas Helenit alguses suur hirm. Praguseks on naine tänu uutele teadmistele hirmud seljatanud ega jõua pisipõnni ära oodata. „Hüpnosünnitust (loomulikku sünnitust – toim.) saab võrrelda kakamisega – vaja on tunda end väga mugavalt ning iseennast olukorra peremehena,“ toob ta tabava võrdluse.