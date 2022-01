Khloé Kardashiani eks tunnistab, et tegi nende suhte ajal teisele naisele lapse 

USA korvpalliäss pettis Khloéd väidetavalt juba siis, kui too ootas nende tütart True'd. Laps saab aprillis neljaseks. Nüüd tunnistas sportlane nädalatepikkuse uue skandaali järel, et tal oli eelmisel aastal intiimsuhe Maralee Nicholsi nimelise naisega ning et ta on tolle pisipoja isa.