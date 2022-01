„Lubasime Valeeriaga kohe uue aasta alguses helistada. Aga ei tule seda kõnet ei Valeeria ega minu poolt...“ 

ALATI KAHE JALAGA MAAS: „Elus on kõike olnud. Enda meelest pole ma ei suure õnnega taevasse hüpanud ega tahtnud masendusest maa alla vajuda. Ma olen siiski kaine mõistusega inimene ja alati mõtlen, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab,“ tõdes poetess ja tõlkija Valeeria Villandi kaks aastat tagasi, oma 95. sünnipäeval.

„Tõlkija Valeeria Villandi, helioperaatorid Herman Vahtel, Roman Sabsay, režissöör Eugen Rozenthal, toimetaja Luule Žavoronok“ – see lause on kui mantra, mida teadsid peast kõik, kes Vene multifilmidega üles kasvasid, tõdeb Luule, kes juba aastaid kannab neiupõlvenime Pavelson. „Eks sellepärast, et filmi tegijad loeti tiitritele peale, on need nimed kõigile meelde jäänud,“ usub Luule, kes nimetatutest on nüüd ainsana elavate kirjas. Tõlkija Valeeria Villandi lahkus meie hulgast 97aastasena eelmise aasta viimasel päeval.