Vaido Neigaus suhtest mehega: „Enamik mõtleb, et issand kui rõve, kaks nokut vastakuti! Aga siin on palju enamat…“ 

PEREKOND! Kui praegu kasvatavad Vaido ja Joni ühiselt koera, siis omavahel on nad rääkinud sellestki, et kunagi tulevikus võiksid neist saada lapsevanemad. Foto: Erakogu

Laulja Vaido Neigaus (33) on end sisse seadnud Soomes, kus suhtumine homoseksuaalidesse on palju mõistvam kui Eestis. Ta tunneb end uuel kodumaal vabamalt ning saab julgelt olla see, kes ta päriselt on. Küll aga läks tal noorena aega, et enda seksuaalsusest aru saada, ning ta peitis end aastaid metroseksuaali kuvandi taha, sest ei julgenud avalikult tunnistada, et on homo.